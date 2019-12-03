أهداف مباراة السعودية وسلطنة عمان في خليجي 24

قطع منتخب السعودية ورقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24 (كأس الخليج العربي) برصيد ست نقاط جمعهم من فوزين على البحرين وسلطنة عمان بالمجموعة الثانية، ليعوض خيبة الأمل العارمة التي أصابت أنصاره في الافتتاح حين خسر بثلاثية أمام الكويت.

وسيلاقي المنتخب السعودي نظيره القطري في مباراة نصف النهائي والتي ستحمل عنوان “رد الاعتبار” من الهزيمة التي تكبدها الأخضر أمام العنابي في مجموعات كأس أمم آسيا 2019 التي احتضنتها الإمارات.

وقاد نجم الهلال “هتان باهبري” منتخب السعودية لتحقيق فوز عريض قوامه ثلاثة أهداف لهدف على سلطنة عمان يوم الاثنين 2-12-2019 في الجولة الثالثة من كأس الخليج بتسجيله لهدفين في الدقيقتين 42 و57 بطرق فنية مميزة.

وتكفل فراس البريكان بتسجيل الهدف الأول في اللقاء بتصويبة صاروخية من على خط الـ 18 ارتطمت في العارضة وعانقت شباك سلطنة عمان عند الدقيقة 26.

وسجل المنذر ربيع العلوي هدف حفظ ماء وجه سلطنة عمان في هذه المباراة عند الدقيقة 55 من تسديدة مركونة بشكل جميل ليقلص الفارق لـ 1/2، لكن الفرحة لم تدم لأكثر من دقيقتين بهذا الهدف، فقد جاء هتان باهبري ليُسجل الهدف الثالث بتسديدة يسارية من 17 ياردة ذهبت صعبة للغاية عن متناول حارس المرمى.

أهداف السعودية وسلطنة عمان

الهدف الأول للسعودية

الهدف الثاني للسعودية

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الهدف الأول لسلطنة عمان

الهدف الثالث للسعودية

ملخص الأهداف