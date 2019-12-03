لقطة اليوم | الملك ميسي..أنت لقطة الأمس واليوم وكل يوم!

بعد 24 ساعة فقط من هدفه العالمي أمام أتلتيكو مدريد، والذي قاد به برشلونة للفوز على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، كرس قائد الأرجنتين ونادي برشلونة مكانته كأحد أعظم لاعب في التاريخ، إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، وذلك بعد أن أصبح أول لاعب يتوج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لأفضل لاعب العالم، للمرة السادسة في مسيرته الرائعة يوم الاثنين 2-12-2019 وسط حضور لفيف من أفضل لاعبي كرة القدم حول العالم.

جاء التتويج السادس القياسي على الرغم من الصعوبات التي واجهها ميسي الموسم الماضي، إن كان مع فريقه برشلونة الذي خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أو منتخب بلاده الذي خرج من نصف نهائي كوبا أميركا على يد الغريم البرازيلي الفائز لاحقا باللقب، ما يعني بأن التصويت الذي شارك فيه 180 صحافيا من حول العالم، صب لصالحه لإدراك المصوتين بأن الإخفاق الجماعي لا ينفي عن الأرجنتيني قيمته العظيمة.

ها هو ميسي يعود للتربع على عرشه بعد غياب دائم لأربعة أعوام، ابن الـ32 عاما نال الكرة الذهبية للمرة السادسة بعدما أحرزها أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، ليتفوق على غريمه السابق في ريال مدريد نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان يتشارك معه الرقم القياسي (5 لكل منهما).

مشهد تسلم ميسي للجائزة للمرة السادسة في مسيرته استحق أن يكون “لقطة اليوم” مع الخليج 365، فلا يوجد أبرز من تلك اللقطة مهما كانت درجة سخونة واثارة مباريات خليجي 24!.