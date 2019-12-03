أهداف مباراة الكويت والبحرين في خليجي 24

ودع المنتخب الكويتي بطولة خليجي 24 المقامة حاليًا على الأراضي القطرية بعدما تكبد خسارته الثانية في دور المجموعات على يد المنتخب البحريني يوم الاثنين 2-12-2019، بملعب خليفة الدولي.

الكويت كانت بحاجة للفوز لضمان التأهل، حيث حققت الفوز بنتيجة 1/3 في افتتاح البطولة أمام السعودية، لكنها اصطدمت باستفاقة رائعة لمنتخب البحرين الذي تعادل في الافتتاح أمام سلطنة عمان 0/0 وخسر في اللقاء الثاني أمام السعودية.

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وتمكن المنتخب العُماني من تكرار نتيجة قطر أمام الإمارات، وانتصر 2/4 هو الآخر، ليخطف ورقة الترشح إلى نصف النهائي بفارق هدف واحد عن سلطنة عمان التي سقطت أمام السعودية بثلاثة أهداف لهدف في نفس التوقيت.

وتقدم المنتخب البحريني على نظيره الكويتي بالهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حمل توقيع علي جعفر مدن من هجمة مرتدة نموذجية على الرواق الأيسر.

وفي الشوط الثاني اشتعلت أجواء المباراة بتسجيل يوسف ناصر السلمان لهدف من ركلة جزاء أحتسبت ضد جاسم الشيخ في الدقيقة 59، وبعد دقائق ألغى حكم المباراة هدفًا ليوسف ناصر بعد الرجوع إلى تقنية VAR بسبب دفع يوسف ناصر لمدافع البحرين قبل تلقيه للكرة العرضية من أحمد زنكي على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 70، صحح جاسم الشيخ الخطأ الذي اقترفه وسجل للبحرين هدف التقدم بمهارة عالية، حيث راوغ ومر من مدافعين اثنين على حدود منطقة الجزاء قبل أن يصوب بكل ما لديه من قوة في الزاوية اليمنى للحارس من حوالي 20 ياردة.

وتواصلت الإثارة بتسجيل البديل “تياجو أجوستاو” -صاحب الأصل البرازيلي – للهدف الثالث للبحرين في الدقيقة 83، ليضمن للبلد الذي قرر تمثيله قبل بدء هذه البطولة بعدة أيام، الترشح إلى الدور قبل النهائي.

لكن أحمد زنكي الذي حل محل بدر المطوع في نهاية الشوط الأول، كان له رأي آخر بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 85، ليُعيد ورقة التأهل لنصف النهائي إلى سلطنة عمان من جديد.

ورفض تياجو الاستسلام بهذه السهولة وعاد ليُسجل هدفًا مذهلاً من تسديدة مقوسة في الدقيقة 93 بعد هجمة مضادة، ليحسم تأهل البحرين إلى المرحلة التالية، رغم أنه حل كبديل في الدقيقة 73 فقط، لكنه كان صاحب التأثير الأكبر بين زملائه في خط الهجوم، ليؤكد جدارته بلعب دور أساسي في المعتركات القادمة.

أهداف الكويت والبحرين

هدف تقدم البحرين 1-0

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هدف تعادل الكويت 1-1

هدف تقدم البحرين 2-1

هدف تقدم البحرين 3-1

هدف تقليص الكويت للفارق لـ3-2

هدف تقدم البحرين 4-2

الملخص