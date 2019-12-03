اونلاين | يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الاهلي AHLY TV

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يستقبل النادي الأهلي نظيره نادي بنى سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، شووت كول كورة تابع ماتش الأهلي وبني سويف kora live بث الاسطورة مشاهدة الأهلي وبني سويف live7hd رابط خليجي 24، الأهلي وبني سويف الآن يلا شوت اليوم، ماتش الأهلي وبني سويف يلا شوت حصري، كورة جول الأهلي وبني سويف كأس مصر بث مباشر kooora goal، كورة ستار الأهلي وبني سويف kora star.

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كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر goalarab"يفتح ستاد القاهرة الدولى أبوابه لإستضافة مباراة الأهلي وبني سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر، فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.

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وخسر النادي الأهلي أمام النجم الساحلى التونسي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 سجله ياسين الشيخاوي فى بداية الشوط الثانى.

ويسعي الأهلي تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينى فايلر لبداية جيدة فى بطولة كاس مصر بينما يسعي فريق بنى سويف لتحقيق مفاجئة بالبطولة الأعرق، مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر يلا شوت الأهلي وبني سويف بث مباشر، يلا شووت الأهلي وبني سويف في خليجي 24 yalla shoot بث مباشر الأهلي وبني سويف كورة لايف رابط ماتش الأهلي وبني سويف اليوم شووت كول كورة تابع ماتش الأهلي وبني سويف kora live بث الاسطورة مشاهدة الأهلي وبني سويف live7hd رابط خليجي 24.

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ويتم وضع رابط البث المباشر قبل إنطلاق اللقاء