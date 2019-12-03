اونلاين | يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مانشستر قناة مفتوحة

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وستذاع مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نظيره نادي بيرنلي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق عصام الشوالي، مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر kooora goal، كورة ستار مانشستر سيتي ضد بيرنلي kora star ، بين ماتش بث مباشر مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش مانشستر سيتي اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي بث مباشر goalarab"