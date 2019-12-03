رياضة | محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح منافسه فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد في ديربي الميرسيسايد يوم الأربعاء 4 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد بالجولة الماضية في البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على جميع حقوق البث المباشر الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في السنوات الماضية، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق ليفربول وفريق ايفرتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

التشكيل المتوقع لليفربول ضد إيفرتون :-

واستقر المدرب الألماني يورجن كلوب على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته ضد ايفرتون، حيث سيخوض اللقاء بالقوة الضاربة من أجل حسم الديربي بين الفريقين، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

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أدريان - فان دايك - الكسندر ارنولد - روبرتسون - لوفرين - هيندرسون - فينالدوم - ميلنر - محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق ايفرتون في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

ويطمح الريدز في الفوز بالديريي لتعزيز صدارته في البريميرليج وتحقيق لقب هذا الموسم خاصة بعد غياب الفريق عن تحقيق البريميرليج منذ 30 عاما، بينما نجح الريدز في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مع المدرب الألماني يورجن كلوب على حساب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.