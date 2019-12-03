رياضة | ماذا قدم ميسي في مواسم تتويجه بالكرة الذهبية ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم ميسي في مواسم تتويجه بالكرة الذهبية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزيح الستار مساء أمس الإثنين بمسرح " لوشاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بلون دور" والتي تقدمها المجلة الفرنسية الأشهر في العالم "فرانس فوتبول".

وكما كان متوقعاً منذ فترة بعيدة، حقق ميسي لقب جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" عن أفضل لاعب في العالم لعام 2019، ليضيف الليو اللقب السادس للبالون دور، ويضيف اللقب الفردي رقم 51 في مسيرته الممتدة في المستطيل الأخضر منذ عام 2004.

وتفوق ميسي على غريمه نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، وأسطورة نادي ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو، حيث كانا يتشاركان في الحصول على اللقب في خمس مناسبات، قبل أن يفض ميسي الشراكة اليوم ويقتنص كرته الذهبية السادسة.

ويلقي لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير على إنجازات ميسي في الأعوام التي حقق فيها اللقب.

1- الكرة الأولى – 2009

كان موسماً صاخباً في كتالونيا، بعد إن إكتسح الفريق الأخضر واليابس في إسبانيا وفي أوروبا قاطبة, على مستوى الفريق، حدث ولا حرج، حسم الدوري الإسباني موسم 2008/2009 و كأس الملك على حساب أتليتيك بلباو، ودوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد ثم كأس السوبر الإسباني على حساب شاختار دونيستيك الأوكراني وكأس العالم للأندية على حساب إستوديانتس الأرجنتيني.

وعلى صعيد الأرقام الفردية، سجل ميسي 38 هدفاً وصنع 17 في كل البطولات التي خاضها مع برشلونة.

2- الكرة الثانية – 2010

ربما كان يراها البعض مستحقة للنجم الهولندي ولاعب إنتر ميلان في ذلك التوقيت ويسلي شنايدر، لكن ميسي رفقة برشلونة حقق الدوري الإسباني ولقب كأس السوبر الإسباني.

لكن أرقام ميسي الفردية بدأت في التوحش، حيث سجل 45 هدفاً وصنع 11 أخرين، ليتوج بلقلب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الكبرى.

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3- الكرة الثالثة – 2011

موسم تاريخي جديد لبارسا جوارديولا، حيث حقق الفريق لقب الدوري، ودوري أبطال أوروبا 2011 على مانشستر يونايتد، ولقب كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، وكأس السوبر الأوروبي على حساب بورتو البرتغالي، ثم كأس العالم للأندية على حساب سانتوس البرازيلي.

سجل ميسي في موسم 2010/2011 53 هدفاً وصنع 21 هدفاً لزملائه.

4- الكرة الرابعة – 2012

لم يحصد ميسي مع برشلونة سوى لقبي كأس الملك عام 2012 على حساب أتليتيك بلباو، وكأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد.

على المستوى الفردي سجل خلال الموسم 73 هدفاً وصنع 29، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي مجدداً.

5- الكرة الخامسة – 2015

موسم تاريخي مع المدرب لويس إنريكي، حقق فيه الفريق بطولة الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا على حساب أتليتيك بلباو ودوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي وكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية وكأس العالم للأندية على حساب ريفر بليت الإرجنتيني.

فردياً، سجل ميسي 58 هدفاً و صنع 27 لزملائه في عموم البطولات.

6- الكرة السادسة – 2019

حقق ميسي الموسم المنصرم لقب الدوري الإسباني، سجل 51 هدفاً وصنع 19 آخرين، نال لقب أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا THE BEST، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني وجائزة هداف الدوري الإسباني "بيتشيتشي" والحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى.