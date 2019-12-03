رياضة | زيدان يحسم مصير نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم مصير نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أبلغ إدارة النادي قراره النهائي بشأن استمرار الجناح إيسكو في سانتياجو برنابيو حتى نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة El Confidencial الإسبانية أن النجم الإسباني يفكر في الرحيل فس فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات رغبة منه في استعادة مستواه قبل كأس أمم أوروبا 2020.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان قرر الاعتماد على إيسكو مرة أخرى ومنحه الفرصة من جديد في المباريات القادمة حتى يساعد الفريق في تحقيق أهدافه.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن معاناة إيسكو مستمرة من الموسم الماضي، حيث كانت بينه وبين المدير الفني السابق لريال مدريد سانتياجو سولاري أزمة بسبب وزنه الزائد والتي جعلت المدير الفني الأرجنتيني يتخذ قرارًا باستبعاده عن المباريات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو شارك في آخر مباراتين للفريق أساسيًا أمام كلا من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني وهذا يؤكد قرار زيدان بالاعتماد عليه.

وتمسك الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي برغبته في ضم اللاعب الدولي الاسباني فرانسيسكو إيسكو صانع ألعاب نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذالك بعد التعثر أمام نيوكاسل في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وذكرت تقارير اسبانية أن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي طلب التعاقد مع مواطنه فرانشيسكو إيسكو لاعب فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي واصبح ايسكو من أهم الأولويات النادي الإنجليزي في سوق الإنتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير لتعزيز خط وسط الفريق الهجومي الذي يعاني هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ودوري أبطال أوروبا.