رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد حاول التعاقد مع ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد حاول التعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حاول التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني أيقونة برشلونة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بيريز حاول التعاقد مع ميسي في 2014 مستغلاً مشاكله في ذلك الوقت مع مصلحة الضرائب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الأرجنتيني أغلق الباب في وجّه محاولات فلورنتينو بيريز على الفور وفضّل اللاعب الاستمرار مع النادي الكتالوني.

Advertisements

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميسي صاحب الـ32 عاماً يمكنه الرحيل مجاناً الصيف القادم علماً أن عقده ينتهي في 2021 وخاض ميسي مع برشلونة 701 مباراة وسجل 614 هدفاً وصنع 250 هدف.

وعلق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بالأمس على غيابه عن مباراة كلاسيكو الأرض التي تجمع برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد في أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة وشدد على صعوبة هذا الأمر.

وقال ميسي في مقطع ظهر به خلال سلسلة (MatchDay) الوثائقية التي أنتجها نادي برشلونة:"متابعة الكلاسيكو من المُدرجات أمرٌ مُرهق، الكلاسيكو أجمل مُباريات يمكن أن تلعبها، إنها مُباريات خاصة بسبب ما تعنيه لنا كلاعبين".