رياضة | خاص.. تعرف على كواليس الساعات الأخيرة لميتشو في الزمالك

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كشف محمد الحبشي وكيل الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" الذي تمت إقالته مؤخراً من تدريب الزمالك، كواليس رحيل المدرب الصربي عن القلعة البيضاء.

وقال الحبشي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: "تم إنهاء التعاقد بالتراضي بين ميتشو والزمالك، خاصة أن الرغبة في الرحيل كانت مشتركة بين الطرفين".

وتابع: "ميتشو تنازل عن شهرين من قيمة الشرط الجزائي، من إجمالي ثلاثة أشهر، على أن يحصل على راتب شهر واحد منهم".

وعن إصابة ميتشو بمرض السرطان قال الحبشي: "ميتشو ليس مريضاً بالسرطان، وكلمات المدرب للاعبين تم ترجمتها بشكل خاطىء".

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وكان الزمالك أعلن عن تولي الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الزمالك خلفاً لميتشو.