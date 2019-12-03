رياضة | موعد مباراة الأهلي وبني سويف اليوم والقنوات الناقلة مباشرة - مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE

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يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم مباراة ضمن بطولة كأس مصر لجساب دور ال 32 من اللقب الأقدم فى تاريخ كرة القدم المصرية عندما يواجه النادي الأهلي نظيره بنى سويف.

موعد مباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر

يستضيف النادي الأهلي نظيره نادي بنى سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر

يفتح ستاد القاهرة الدولى أبوابه لإستضافة مباراة الأهلي وبني سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر، فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.

وخسر النادي الأهلي أمام النجم الساحلى التونسي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 سجله ياسين الشيخاوي فى بداية الشوط الثانى.

ويسعي الأهلي تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينى فايلر لبداية جيدة فى بطولة كاس مصر بينما يسعي فريق بنى سويف لتحقيق مفاجئة بالبطولة الأعرق.