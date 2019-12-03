رياضة | قبل تدريب الزمالك.. ماذا قدم الفرنسي "كارتيرون" مع الكرة المصرية؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل تدريب الزمالك.. ماذا قدم الفرنسي "كارتيرون" مع الكرة المصرية؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، ليتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة القادمة خلفًا للمدرب المقال "ميتشو"، والذي رحل عن قيادة الفريق بسبب سوء النتائج وآخرها الهزيمة الفادحة أمام مازيمبي 3-0 في دوري أبطال إفريقيا.

ويعاون الفرنسي "كارتيرون" في مهمته الجديدة مع الزمالك كل من، سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين، واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال، علي أن يصل لمصر يوم غدًا الثلاثاء لتوقيع العقود بشكل رسمي وبداية مهام عمله مع الفريق الأبيض.

وستكون تجربة "كارتيرون" مع الزمالك الثالثة له في مصر حيث سبق وتولي قيادة فريق الأهلي ووادي دجلة خلال المواسم الماضية، ولكنه فشل في تحقيق أي بطولة معهما ويأمل أن يحصد البطولات مع الفارس الأبيض في تجربته الجديدة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز ما قدمه الفرنسي "كارتيرون" في مصر قبل تولي تدريب الزمالك:-

1- وادي دجلة:

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تولي "كارتيرون" قيادة وادي دجلة في يناير 2016 خلفًا للمدرب حمادة صدقي، وقاد الفريق الدجلاوي في 31 مباراة في مختلف البطولات، حقق الفوز في 15 مباراة، وخسر 7 مباريات، وتعادل في 9 مباريات، سجل اللاعبون تحت قيادته 37 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

قاد المدرب الفرنسي وادي دجلة في 29 مباراة بالدوري الممتاز، فاز في 14 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 6 مباريات، وأنهي الفريق مسابقة الدوري بالمركز الخامس في موسم 2015 – 2016، وكان محمود علاء مدافع الزمالك الحالي هداف الفريق تحت قيادته حيث سجل 6 أهداف في 27 مباراة.

2- الأهلي:

تجربة "كارتيرون" الثانية بمصر كانت مع النادي الأهلي وتولي قيادته في الفترة من يونيو وحتي نوفمبر لعام 2018، وقاد الفريق في 21 مباراة بواقع (10 في دوري أبطال إفريقيا – 6 بالدوري الممتاز – 4 بالبطولة العربية – 1 بكأس مصر).

حقق الأهلي تحت قيادة "كارتيرون" 12 انتصارًا، وخسر 3 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وسجل اللاعبون معه 38 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 18 هدفًا.

خسر المدرب الفرنسي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي عام 2018 أمام الترجي التونسي، حيث فاز ذهابًا 3-1 وخسر إيابًا 3-0، كما خرج من دور الـ16 بالبطولة العربية على يد فريق الوصل الإماراتي مما دفع إدارة النادي لاتخاذ قرارًا بإقالته.