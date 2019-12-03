شكرا لقرائتكم خبر عن جوشوا يزور مدرسة «مسك».. ورويز يلتقي الأطفال المعوقين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) @ O KAZ_ONLINE

زار الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا مدارس مسك، التي تعمل على التعليم من خلال التجارب في العالم الواقعي، بما يساعد الطلاب على التعلم من خلال نطاق واسع من المشروعات والتجارب الميدانية التي تمكنهم من فهم علاقة ما يتعلمونه بالعالم خارج الفصول الدراسية. وتحدث جوشوا مع الطلبة عن ثقافة الرياضة وأهمية الحفاظ على الصحة البدنية، والدور الذي تتخذه رياضة الملاكمة في ذلك، ثم تواصل الحديث عن أبرز النزالات والتمارين، ثم اختتم زيارته بجلسة للتوقيع والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب.

من جهة أخرى، زار الملاكم المكسيكي - الأمريكي أندي رويز جمعية الأطفال المعوقين والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في مدينة الرياض، حيث قضى بعض الوقت للتفاعل مع الأطفال ذوي الإعاقة والحديث عن أهمية الرياضة في الحياة اليومية، ومن ثم قام بتقديم الهدايا والتقاط الصور معهم.

وقال رويز: «سعيد جداً بهذه الزيارة، فهي تعني لي الشيء الكثير، لإيماني بأن هذا هو الدور الحقيقي للمشاهير الرياضيين من خلال التقائهم بهذه الفئات ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات في هذه الحياة، أنا سعيد للغاية هذه الأيام بوجودي في المملكة، الجميع سعيد بوجودي والجميع يرحب بي في كل مكان، أنا ممتن لذلك، وستكون هذه الزيارة عالقة في ذهني ما حييت».