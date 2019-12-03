الأخضر يتمخطر

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) @ s aleh_a_alharbi

ضرب الأخضر موعدا مع منتخب قطر (المضيف) في نصف نهائي كأس الخليج العربي 24، بفوزه على عمان بنتيجة (3-1) في المباراة التي جرت على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، حيث تصدر مجموعته بـ6 نقاط من فوزين وخسارة.

سجل أهداف الأخضر فراس البريكان (د:25)، وهتان باهبري (د: 42، 57) ، في حين سجل هدف عمان المنذر العلوي (د:55).

وجاءت المباراة مفتوحة منذ بدايتها، حيث تبادل الطرفان الهجمات قبل أن يفتتح المنتخب الوطني التسجيل بتسديدة يسارية قوية من فراس البريكان ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى على يمين الحارس العماني، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد هجمة مرتدة قادها ياسر الشهراني مررها إلى سلمان الفرج الذي حولها بدوره إلى هتان باهبري الذي سدد مباشرة في شباك الأحمر العماني.

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وحاول المنتخب العماني تسجيل هدف تقليص الفارق في الوقت الضائع من الشوط الأول حيث نفذ محسن جوهر ضربة حرة مباشرة إلى المرمى أنقذها الحارس فواز القرني ومن ثم ارتدت إلى جوهر الذي سدد من بعيد وعاد القرني وتألق من جديد بإبعاد الكرة.

ومع انطلاق الشوط الثاني قلص المنذر العلوي نتيجة اللقاء بعد تلقيه كرة روضها وسددها أرضية قوية على يمين القرني.

ورد هتان باهبري سريعاً بالهدف الثالث إثر تمريرة من فراس البريكان سددها على يمين الحارس.

وفي المباراة الأخرى، حقق منتخب البحرين نتيجة عريضة بفوزه على الكويت (4/‏2)، ليضرب موعدا مع العراق في نصف النهائي.