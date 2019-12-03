شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري: الوعد أمام قطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) @ a lmas_adel حصل نجم المنتخب السعودي هتان باهبري على جائزة أفضل لاعب في مباراة عمان، التي كسبها الأخضر (3/‏1)، وسجل هتان باهبري هدفين وفراس البريكان هدفا. حصل نجم المنتخب السعودي هتان باهبري على جائزة أفضل لاعب في مباراة عمان، التي كسبها الأخضر (3/‏1)، وسجل هتان باهبري هدفين وفراس البريكان هدفا. وأهدى اللاعب هتان باهبري الفوز على منتخب عمان والتأهل لدور نصف النهائي في كأس خليجي 24، للقيادة الرياضية والجماهير السعودية، واعدا بمواصلة المشوار وتخطي المنتخب القطري في دور الأربعة والوصول لنهائي كأس الخليج. وأكد باهبري أنه استغل ثقة المدرب رينارد وحرص على تطبيق المهمات الفنية في المستطيل الأخضر، مبينا أن الروح المعنوية العالية وتكاتف الجميع أسهم في تحقيق الفوز على منتخب عمان والوصول للدور نصف النهائي. وقدم باهبري الهدفين هدية لوالديه وزوجته وأبنائه سلطان وسعود والجوهرة وكافة الجماهير السعودية الوفية.



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