شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يهنئ المسحل بالتأهل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) هنأ رئيس هيئة هنأ رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل في اتصال هاتفي، رئيس اتحاد كرة القدم ياسرالمسحل، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 24، وذلك بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على المنتخب العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من البطولة. وأشاد الفيصل بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني في اللقاء وحصولهم على النقاط الثلاث التي كفلت لهم تصدر المجموعة والتأهل إلى الدور القادم، متمنيا أن يواصل نجوم الأخضر المستويات المميزة في اللقاءات القادمة والتي تتطلب مواصلة العمل والجهد الكبير لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي السعودي.



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