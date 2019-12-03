شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة».. اختتام بطولة «همة حتى القمة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة) @ aasugair اختتمت البطولة المدرسية «همة حتى القمة» لكرة القدم والتي استضافتها مدرسة ذات الصواري في جدة للمراحل الثلاث «الابتدائية، المتوسطة والثانوية». اختتمت البطولة المدرسية «همة حتى القمة» لكرة القدم والتي استضافتها مدرسة ذات الصواري في جدة للمراحل الثلاث «الابتدائية، المتوسطة والثانوية». وتوج فريق مدرسة مزدلفة بكأس المرحلة الابتدائية بتغلبه على المستضيف «ذات الصواري» بركلات الترجيح، فيما توج فريق مدرسة أسد بن الفرات بالمركز الأول وكأس المرحلة المتوسطة، وثانياً فريق متوسطة الملك فهد المتوج بالميداليات الفضية. وفي المرحلة الثانوية حصد فريق جيل الفيصل المركز الأول والكأس، بينما حل ثانياً فريق ثانوية ابن خلدون. وسلم مدير مكتب تعليم وسط جدة محمد الشهري، بحضور رئيس قسم التربية البدنية خالد شافعي ورئيس شعبة التربية البدنية بمكتب تعليم وسط جدة خالد القرني، وقائد مدرسة ذات الصواري منصور القرني، الفرق الفائزة الكؤوس والميداليات، فيما كرم الفريق الطبي المشارك في متابعة البطولة.



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