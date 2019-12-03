شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإعلام الرياضي يطلق أول برامج لتغطية المناسبات العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عمر الشمراني (جدة)@okaz_sports

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إطلاق برامج متخصصة لتغطية المناسبات العالمية لمواكبة الفعاليات الرياضية التي تشهدها المملكة مستقبلاً، ضمن المبادرات التي أقرها الاتحاد في اجتماع مجلس الإدارة الأخير.

وكشف الاتحاد إطلاق البرنامج المتخصص الأول في التغطية الإعلامية لرياضة الملاكمة، تزامناً مع إقامة نزال الدرعية التاريخي المنتظر الذي سيقام يوم السبت القادم الموافق 7 ديسمبر 2019، وسيجمع بين الملاكمين العالميين، البريطاني «آنتوني جوشوا» مع خصمه المكسيكي الأمريكي «آندي رويز جونيور» الذي سيقام في ميدان الدرعية.

وسيقام البرنامج التدريبي يوم الخميس القادم الموافق 5 ديسمبر 2019م بمقر معهد إعداد القادة ويقدمه المحاضر الإيطالي «ريكاردو كارفلي»، بهدف زيادة ثقافة المشاركين في التغطية الإعلامية لرياضة الملاكمة والحديث عن تاريخ وماضي هذه اللعبة العريقة وكل تفاصيلها، باعتبارها حدثاً تاريخياً يحظى باهتمام كل الإعلام الأجنبي والمحلي.

ويمكن للراغبين في الاشتراك بالبرنامج التسجيل عبر موقع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي من خلال الرابط التالي: https://ssmfksa.com/courses.