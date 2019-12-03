شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد اللغة العربية في اجتماعات «دولية المبارزة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) @okaz_sports

شارك رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد في اجتماع الجمعية العمومية (الكونغرس) للاتحاد الدولي للمبارزة، الذي عقد في مدينة لوزان السويسرية، برئاسة رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة اليشير عثمانوف، وحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، و138 عضوا في الجمعية.

واعتمد خلال الاجتماع إدراج اللغة العربية لغة رسمية في اجتماعات الاتحاد الدولي، بعد طلب من الاتحاد العربي للمبارزة، برئاسة الشيخ سلطان القاسمي.

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ونوقشت خلال الاجتماع مستجدات اللعبة من تعديلات على بعض القوانين، خصوصا في ما يتعلق باللعب السلبي وكذلك تعديل شروط الأدوات والأسلحة وتفسير لوائح الإصابات.

واعتمدت ميزانية 2020، وتم التصويت لمنح مصر استضافة بطولة العالم 2021 (عمومي)، والإمارات لاستضافة بطولة العالم ناشئين وشباب وعمومي 2022. وتم اعتماد كتابة أسماء اللاعبين على لبس المبارزة باللون الأحمر لبطولة العالم، واللون الذهبي للأولمبياد.

كما تم اعتماد انضمام سلطنة عمان للاتحاد الدولي للمبارزة لتصبح العضو رقم 156، ومراجعة التقرير السنوي للجنة التنفيذية والاطلاع على التقارير المالية، إلى جانب توزيع الجوائز لأبطال التصنيف، فيما عقد اجتماع للاتحاد العربي للمبارزة على هامش اجتماع الكونغرس.