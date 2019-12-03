«بن ناصر» يناقش مستجدات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة

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جدة - خالد شويل - صالح محفوظ (جدة) يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة اليوم (الثلاثاء) اجتماعه الدوري في مدينة لوزان السويسرية، برئاسة رئيس الاتحاد الدولي، وحضور نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر. يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة اليوم (الثلاثاء) اجتماعه الدوري في مدينة لوزان السويسرية، برئاسة رئيس الاتحاد الدولي، وحضور نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر. وأوضح ابن ناصر أن المجلس سيناقش جملة من الملفات المعدة من قبل الأمانة العامة، والمتعلقة بتقييم مسابقات الاتحاد الدولي والاتحادات القارية في الموسم المنصرم، إضافة إلى إقرار برنامج المسابقات الدولية والقارية للعام الميلادي القادم، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لاعتمادها.



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