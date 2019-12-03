شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يواجه الخليج.. والأخدود يصطدم بأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يقص فريقا الأخدود وأحد شريط لقاءات الدور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك مساء اليوم (الثلاثاء) عند الساعة 3:25 عصرا، على استاد جامعة نجران، فيما يستضيف الوحدة نظيره فريق الخليج عند الساعة 6:15 مساء على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

على استاد جامعة نجران، يستضيف فريق الأخدود من أندية الدرجة الثانية نظيره فريق أحد من أندية الدرجة الأولى، ويسعى صاحب الأرض والجمهور لمواصلة انطلاقته في كأس الملك بعد فوزه الصعب على النهضة بنتيجة 5/4 بعد أن لجأ الفريقان للأشواط الإضافية، أما فريق أحد فقد تأهل بعد فوزه الصعب على الساحل بهدف سلطان الحربي في الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة، ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل لدور الستة عشر.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يستضيف فريق الوحدة نظيره فريق الخليج في لقاء صعب على كلا الفريقين، ويدخل فريق الوحدة صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء بعد تجاوزه بصعوبة لفريق الشرق بنتيجة 2/ 1، فيما يدخل فريق الخليج هذا اللقاء بعد فوزه على الدرعية بهدفين دون رد، ويعد لقاء الليلة من اللقاءات القوية في هذا الدور وإن كان فريق الوحدة هو الأقرب للفوز والتأهل.