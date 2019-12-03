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ضياء الدين علي

** كل عام والوطن الجميل «الإمارات» بخير وبركة، وسعادة ورخاء وأمن وأمان، وأعياد وأفراح.. وكل عام ورياضة الإمارات ألقاب وبطولات، وطموحات وإنجازات، وشعارات مرفوعة بالحب والسلام والتسامح، ورايات خفاقة في كل المحافل العالمية.. «اللهم آمين».

** كالعادة كانت العاصمة الجميلة أبوظبي على قدر الوعد وفي الموعد مع عالم سباقات الفورمولا 1، لكي تُبهر وتُسعد وتُكرِّم وتمتع ضيوفها بفعاليات تمتد من الأرض إلى السماء، ولتختتم البطولة العالمية بأفضل سباق في الجائزة الكبرى للعاصمة، ولتتوج بطل العام بالكأس الجميلة واللقب العالمي في أحلى احتفال بجزيرة ياس المدهشة.

** كان كل شيء جميلاً مبهراً ساحراً ممتعاً في ليلة العيد الوطني؛ منافسة مثيرة في الحلبة حبست الأنفاس في كل مراحل السباق وخاصة عند المنعطفات، وختام «ظبياني» رائع لدراما جميلة شهدتها البطولة عبر جولاتها العشرين التي طافت فيها مدن وقارات العالم، وتتويج خيالي سيبقى في ذاكرة البطل البريطاني لويس هاميلتون، الذي عانق المجد من طرفيه بالفوز بلقب الجولة للمرة الخامسة واللقب العالمي للمرة السادسة، لاسيما أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه، بتحقيق الفوز 11 مرة هذا العام؛ الأمر الذي جعله قريباً من معادلة رقم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، صاحب الألقاب العالمية السبعة.

** لم يعد السباق الختامي للبطولة العالمية مجرد حدث رياضي تستضيفه الدولة من عام إلى عام، فقد أصبح تظاهرة كبيرة ومهرجاناً حافلاً واحتفالية صاخبة تستقطب كبار الزوار والضيوف والسياح من مختلف دول العالم، وهذه هي «البصمة الإماراتية» التي تُضفي مزيداً من الألق والنجاح والصدى على أي حدث رياضي يقام على أرضها، ولو دققت في التفاصيل والأسباب التي تتكامل مع بعضها بعضاً في صنع هذا الجمال، سيصعب عليك حصرها وتحديد تفاصيلها بالأرقام والنسب، فهي جملة واحدة تقبلها كما هي، لأنها توليفة جاهزة تعبر عنها مقولة «السهل الممتنع»، وسرها الحقيقي أراه في اللمسة الإنسانية التي يحققها العنصر البشري بتفاعله مع كل العوامل المادية واللوجستية التي لن نختلف على تميزها وإبهارها، فهي لمسة طبيعية عفوية صادقة، ولذا تصل المشاعر وتسكن القلوب في الحال، فتصنع الأحداث الفريدة والذكريات الجميلة عند كل من يعيشها.

فهنيئاً للإمارات في عيدها السنوي بالقيادة الحكيمة الواعية الرشيدة، وبشعبها المحب المضياف الودود.

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