شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون «أدنوك أبوظبي» يدشن فعالياته والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتُتحت قرية الحدث لماراثون أدنوك أبوظبي احتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم إطلاق مختلف الفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة، من ضمنها رقصة اليولة على أهازيج الأغاني الإماراتية، واستعراض الموكب الخاص باليوم الوطني الإماراتي، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال لتوفير يوم عائلي ممتع في عاصمة البلاد.
وستستمر فعاليات القرية حتى تاريخ الماراثون؛ حيث ستفتتح القرية أبوابها عند الساعة 3:00 بعد الظهر لغاية الساعة 9:00 مساءً كل يوم حتى 5 ديسمبر/كانون الأول، بينما ستستقبل الزوّار من الساعة 5:00 صباحاً لغاية 1:00 بعد الظهر بيوم 6 ديسمبر. كما تقع القرية بالقرب من كورنيش أبوظبي، بالمنتصف بين المقر الرئيسي لأدنوك وحديقة بينونة.
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