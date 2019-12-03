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المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة الجزيرة المطروحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس استعداداته لمواجهة الجزيرة المطروحي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بدور الـ32 بمسابقة كأس مصر غدًا الأربعاء.

كان الجهاز الفني للمقاولون العرب قد رفض منح لاعبي ذئاب الجبل راحة سلبية عقب مباراة الجونة التي جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من الدوري العام، والتي فاز بها المقاولون بهدفين نظيفين، وذلك استعدادًا لمواجهة الجزيرة.

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وقفز المقاولون العرب إلى صدارة الدوري الممتاز بفوزه على الجونة بهدفين نظيفين أحرزهما محمد سالم هداف الفريق، في الدقيقة 72 والدقيقة 83 بعد نزوله بدلاً من محمود السيد في الشوط الثاني ونجح المقاولون تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني في الحفاظ على النتيجة وضمان نقاط المباراة.

 

 

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