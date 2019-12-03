مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 12 / 2019 فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر إذ تقام مباراة الأهلى وبنى سويف على استاد القاهرة الدولى ومباراة نادى مصر والجونة على استاد الكلية الحربية

موعد مباراة الجونة ونادى مصر

يستضيف نادى مصر نظيره الجونة فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الكأس.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بحثًا عن دفعة معنوية بعد النتائج المتراجعة فى بطولة الدوري حيث يحتل نادى مصر المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه ستة أهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مثله وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه هدف وتلقت شباكه ثمانية أهداف.

ويدخل نادى مصر مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على وادى دجلة بهدف دون رد فى آخر ظهور له بمسابقة الدوري بينما تلقى الجونة هزيمة ثقيلة من الأهلى برباعية دون رد.

موعد مباراة الأهلى وبنى سويف

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختبارًا محليًا جديدًا، عندما يستضيف فريق بنى سويف مساء اليوم الثلاثاء، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي، في المواجهة التي تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الأفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي بملعب رادس، والتي حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف، ورغم تحميل إدارة الأهلي مسئولية الهزيمة لحكم المباراة البتسواني بعد طرده أيمن أشرف مدافع الفريق ليضطر الفريق الأحمر للعب بعشرة لاعبين قرابة الـ80 دقيق، إلا أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر طالب اللاعبين بتعويض الخسارة أمام بطل تونس من أجل استعادة التوازن قبل مباراة الهلال السوداني المرتقبة، المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد السلام، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر يرفض فريق بنى سويف بقيادة مديره الفني حسن موسى الاستسلام في مواجهة الأهلي، حيث يسعى الفريق لتحقيق المفاجأة بإقصاء بطل الدوري الموسم الماضي.

ويملك فريق بنى سويف في جعبته ببطولة دوري الممتاز ب 13 نقطة جمعها من 6 مباريات بعد فوزه في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر أخرى، وما زال لديه مباراة مؤجلة.

وينافس بنى سويف على بطاقة الصعود في مجموعة الصعيد، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني خلف البنك الأهلي المتصدر

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات كأس مصر