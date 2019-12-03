شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: رئيس الزمالك أخبر اللاعبين بتعيين كارتيرون خلفا لـ ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى أحمد شوبير إن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أخبر لاعبيه بتولى الفرنسى باتريس كارتيرون القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفا للصربى ميتشو، الذى أقيل مؤخرا بسبب تراجع النتائج خلال الجلسة التي جمعته مع اللاعبين. وأضاف شوبير عبر برنامج ملعب oN المذاع على قناة on sport: "مرتضى منصور أخبر اللاعبين بتعيين باتريس كارتيرون مدربا للزمالك ومعه سامي الشيشيني مساعدًا". وأكد شوبير أن لاعبى الزمالك طلبوا مستحقاتهم المالية فى الاجتماع الذى جمعهم برئيس النادى، مشيرا إلى أن الأخير وعدهم بالحصول على جزء من أموالهم غدا، والآخر بعد مرور 10 أيام.

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