بريمونتادا قاتلة.. كالياري يعود من الخلف ويهزم سامبدوريا برباعية

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

واصل كالياري صناعة الحدث في الكالتشيو هذا الموسم، بتغلبه علي ضيفه سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعدما حول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز مع الوقت القاتل للمباراة ،ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي الممتاز.



تقدم سامبدوريا بالهدف الأول عن طريق المهاجم المخضرم كوالياريلا، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

وأضاف لاعب الوسط الأوروجوياني جاستون راميريز، الهدف الثاني لصالح سامبدوريا في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني.

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في محاولة من أصحاب الملعب لتقليص النتيجة سجل ناينجولان، نجم وسط كالياري، الهدف الأول في الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني، إلا أن مهمة تعديل النتيجة لم تدم طويلا وسجل مهاجم سامبدوريا كوالياريلا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 70.

ظن الجميع أن المباراة انتهت لصالح سامبدوريا إلا أن لرجال كالياري كلمة أخرى، فخلال 26 دقيقة فقط سجل لاعبي كالياري ثلاث أهداف متتالية، بدأها المهاجم البرازيلي المتألق هذا الموسم جواو بيدرو، الذي وضع بصمته بتسجيله هدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74,76 من زمن الشوط الثاني.

وخطف كالياري الفوز بتسجيل هدف قاتل في الدقيقة 96 من زمن المباراة، عن طريق مهاجمه البيرتو شيرو، بعد تمريرة حاسمة للظهير الأيسر الشاب لوكا بيلجريني.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد كالياري إلى 28 نقطة في المركز الرابع، بينما ظل سامبدوريا في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.