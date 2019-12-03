ميسي يعزز رقمه القياسي بالفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة

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ميسي يحمل جائزة الكرة الذهبية في باريس

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة يوم الاثنين ليعزز رقمه القياسي.

وسبق للاعب البالغ عمره 32 عاما، الذي قاد برشلونة للقب الدوري في الموسم الماضي لكنه اكتفى بالمركز الثالث مع الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا في يوليو تموز، الفوز بالجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وتفوق ميسي على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي نال الجائزة خمس مرات، على الترتيب.

وأبلغ ميسي الصحفيين ”أنا محظوظ للغاية. أتمنى الاستمرار لفترة طويلة. أدرك أنني محظوظ حتى عندما يحين وقت الاعتزال“.

وتابع ”الأمور ستكون صعبة لكن ما زال لدي عدة أعوام. الوقت يمر لذا أستمتع بكرة القدم وعائلتي“.

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وجاء السنغالي ساديو ماني، الذي ساهم في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا مع زملائه فان دايك والبرازيلي أليسون بيكر والمصري محمد صلاح الذين كانوا ضمن قائمة المرشحين، في المركز الرابع.

وقال فان دايك ”هذا مذهل. هناك بعض اللاعبين المذهلين مثله (ميسي). أنا فخور بما حققته مع ليفربول وهولندا. سيكون من الصعب (الفوز بالجائزة) في ظل وجودهم“.

وهيمن ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية لعشرة أعوام متتالية قبل أن يكسر لوكا مودريتش احتكارهما في العام الماضي.

وفاز الهولندي ماتياس دي ليخت، الذي ساهم في بلوغ أياكس أمستردام الدور قبل النهائي بدوري الأبطال في الموسم الماضي قبل انتقاله إلى يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب تحت 21 عاما.

وحصد بيكر، وهو واحد من أربعة لاعبين من ليفربول في أول سبعة مراكز في الترتيب النهائي، جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى في العام.