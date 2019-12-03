شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا كارتيرون مديرا فنيا للزمالك ويقود الفريق أمام الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق رسمي ونهائي مع كارتيرون لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلفا للمقال ميتشو.

ومن المنتظر أن يصل كارتيرون إلى القاهرة اليوم الثلاثاء في الثامنة مساء، لعقد اجتماع مع رئيس النادي ومجلس الإدارة لتوقيع العقود في حضور وكيله يحيي علي الذي اتفق علي كافة الامور والشروط الخاصة بعقده.

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ومن المنتظر أن يعلن مجلس الزمالك تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للزمالك خلال ساعات.

ويضم جهاز كارتيرون كلا من سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز بالإضافة لمخطط أحمال ومدرب مساعد اجنبي في جهاز كارتيرون.

ومن المقرر أن يتوجه كارتيرون إلى معسكر الفريق مباشرة لقيادة الفريق في مباراة الشرقية في كأس مصر.