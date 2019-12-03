شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا كارتيرون مديرا فنيا للزمالك ويقود الفريق أمام الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق رسمي ونهائي مع كارتيرون لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلفا للمقال ميتشو.
ومن المنتظر أن يصل كارتيرون إلى القاهرة اليوم الثلاثاء في الثامنة مساء، لعقد اجتماع مع رئيس النادي ومجلس الإدارة لتوقيع العقود في حضور وكيله يحيي علي الذي اتفق علي كافة الامور والشروط الخاصة بعقده.
ومن المنتظر أن يعلن مجلس الزمالك تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للزمالك خلال ساعات.
ويضم جهاز كارتيرون كلا من سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز بالإضافة لمخطط أحمال ومدرب مساعد اجنبي في جهاز كارتيرون.
ومن المقرر أن يتوجه كارتيرون إلى معسكر الفريق مباشرة لقيادة الفريق في مباراة الشرقية في كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا كارتيرون مديرا فنيا للزمالك ويقود الفريق أمام الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.