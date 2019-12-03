شكرا لقرائتكم محمود علاء يتوسط لحل أزمة النقاز مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تواصل محمود علاء بعد حديثه مع مرتضي منصور رئيس النادي وأمير مرتضي المشرف علي الكرة من أجل إنهاء أزمة زميله للعودة إلي الفريق بصورة طبيعية بعد تعاهد جميع اللاعبين في جلسة مرتضي منصور علي فتح صفحة جديدة في المرحلة المقبلة.
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