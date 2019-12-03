شكرا لقرائتكم محمود علاء يتوسط لحل أزمة النقاز مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل محمود علاء مدافع الزمالك، مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الذي فسخ عقده مع النادي، من أجل الحضور لمقر النادي غدا الثلاثاء وحل أزمته مع إدارة النادي وسحب شكواه للتراجع عن فسخ عقده.

وجاء تواصل محمود علاء بعد حديثه مع مرتضي منصور رئيس النادي وأمير مرتضي المشرف علي الكرة من أجل إنهاء أزمة زميله للعودة إلي الفريق بصورة طبيعية بعد تعاهد جميع اللاعبين في جلسة مرتضي منصور علي فتح صفحة جديدة في المرحلة المقبلة.