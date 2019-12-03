الزمالك يواجه أول أغسطس على استاد الدفاع الجوي...

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.

ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.

ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة غدا الثلاثاء.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إقالة الصربي ميتشو من منصبه كمدير فني للفريق، وقرر النادي توجيه الشكر لميتشو، على أن يتولى المدرب العام عصام مرعي قيادة مران اليوم الإثنين، وفقا لمراسل مصراوي.

وكان مرتضى منصور اجتمع مع ميتشو لحسم مصيره مع القلعة البيضاء بعد الخسارة من مازيمبي الكونجولي (3-0) في افتتاح مبارياته بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر، قبل لقاء أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في ثاني جولات دوري الأبطال.

يذكر أن ميتشو قاد الزمالك في 13 مباراة ونجح في تحقيق الانتصار في ثماني مواجهات مقابل الهزيمة في أربعة بجانب تعادل وحيد، وتُوج بلقب كأس مصر.