شكرا لقرائتكم الزمالك يعين مدربا جديدا لحراس المرمى قبل مواجهة الشرقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس الزمالك علي تعيين عمرو عبد السلام مدربا لحراس مرمي الفريق ليكون بجانب سامي الشيشيني وامير عبد العزيز في الجهاز الجديد المقرر تشكيله لقيادة الفريق في مباراة الشرقية.

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وكان الزمالك قد تعرض من الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا واتفق مجلس الزمالك حول إقالة الصربي ميتشو.

ويبحث مجلس الزمالك، السيناريوهات المختلفة حول وجود بديل محلي لقيادة الفريق مؤقتا أمام الشرقية في دور 32 من منافسات كأس مصر.