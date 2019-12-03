شكرا لقرائتكم فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلى والهلال اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الثلاثاء فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السودانى والتي تأتي في الجولة الثانيه من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا، من خلال موقع الحجز الالكترونى الخاص ببطاقة جمهور النادى الأهلى وموقع شركة تذكرتى. وتبلغ القيمة المادية لتذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانيه و100 جنية للدرجة الأولى يسار، و200 جنية للمقصورة الجانبية و300للمقصورة الرئيسية. Advertisements وتقرر عدم استلام التذاكر دون وجود "فان اى دى" الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى.

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