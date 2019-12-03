سلطان بن حمدان يحضر منافسات جائزة زايد الكبرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان الشيخ زايد، منافسات اليوم الرابع لجائزة زايد الكبرى 2019 والتي أقيمت مساء أمس على ميدان الوثبة، وخصصت لفئة الإيذاع ومسافة 6 كلم، كما شهد المنافسات الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وجمع غفير من ملاك الهجن ومحبي رياضة التراث والأصالة.

واستطاعت «مزون» لحمد نهيان سالم العامري خطف ناموس الشوط الرئيسي الأول للابكار المفتوح وكسبت الكأس إضافة إلى مليون ونصف مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 8:56:2، وفي الشوط الثاني والمخصص للجعدان المفتوح كان «بحر الطامي» لحمدان محمد مصلح الأحبابي أول الواصلين لخط الختام، ليكسب المركز الأول والبندقية ومليون درهم، وفي الشوط الثالث وتحدي الابكار المحليات انتصرت «نجلاء» لحميد سعيد النيادي بالمركز الأول وناموس الشوط لتكسب الكأس ومليون درهم، وفي الشوط الرابع تصدر «هياض» لمطر حمد دحروج العامري مراحل الشوط ومنتزعاً المركز الأول والبندقية و800 ألف درهم، وفي الشوط الخامس وأول تحديات الإنتاج كانت الشاهينية لعيسى خميس الخييلي أول الواصلات لخط الختام ونالت الكأس ومليون درهم.

وفي الشوط السادس انتزع «الأسد» لمحمد الحزمي قناص العامري المركز الأول وفي الشوط السابع كان الموعد مع «عريب» لمحمد سهيل اليبهوني محققة المركز الأول، وأهدى «الطشار» مالكه مسيعد محمد المنصوري آخر رموز فئة الإيذاع، وبعد ختام الأشواط توج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان الفائزين برموز الفترة المسائية وسط حضور كبير من ملاك الهجن الذين مثلوا جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت بقية نتائج الأشواط المسائية كالتالي: الشوط التاسع «سيطرة» لمحمد صالح حبتور العامري، الشوط العاشر «اهتمام» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، الشوط الحادي عشر «سمهوي» لسعيد حمد سبعين المحرمي، الشوط الثاني عشر «الواصل» لحمد سعيد محمد الحبسي، الشوط الثالث عشر «مريفة» لمحمد سالم دري الفلاحي، الشوط الرابع عشر «شرارة» لسعيد خليفة بالرشيد السويدي.

وتصدرت «نوايد» أول أشواط الفترة الصباحية والتي أقيمت صباح أمس على مدار 20 شوطاً لفئة الإيذاع ومسافة 6 كلم بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، وفي الشوط الثاني فازت «الفايزة» لمحمد سعيد حلوة بالمركز الأول، وفي الشوط الثالث كان «قالط» لعبيد علي نويصر المنصوري أول الواصلين لخط الختام، وفي الشوط الرابع تقدم «الذيب» لعبيد محمد حمدان المنصوري على منافسيه ليحرز المركز الأول، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «مهارة» لصالح حمد سعيد بن غصنة العامري، الشوط السادس «طرب» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، الشوط السابع «العزوم» لعلي حمد هادي الأحبابي، الشوط الثامن «وصايف» لخليفة سالم خلفان الكعبي، الشوط التاسع «هجام» لحمد محمد سهيل العامري، الشوط العاشر «هملول» لعبيد علي بالرشيد الكتبي، الشوط 11 «هملولة» لعبدالله صوايح سيف الكتبي، الشوط 12 «العزرة» لخليفة سعيد صالح الزرعي، الشوط 13 «الشميمي» لحمد سلطان مرخان المنصوري، الشوط 14 «راهي» لمبارك سعيد محمد الكتبي، الشوط 15 «سمحة» لجمعة عتيق جمعة الرميثي، الشوط 16 «المتحدة» لعايض علي سعود الفهيدي المري، الشوط 17 «نجد» للصغير خليفة حمد الكتبي، الشوط 18 «شرط» لسعيد متعب سهيل العامري، الشوط 19 «غية» لسيف راشد سعيد الشامسي، وفي آخر أشواط الفترة الصباحية لفئة الإيذاع كانت «بشاير» لبدر غريب سهد الجنيبي أول الواصلات لخط الختام محققة المركز الأول. وحصل جميع الفائزين بالأشواط على جوائز نقدية قيمة.