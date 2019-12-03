البلوشي: الوسط الرياضي أمام تطور علمي يمهد الطريق للتميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس علي عبد الحق البلوشي، نائب رئيس مجلس إدارة كشافة العين أن التطور الرياضي في السنوات المقبلة على صلة باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يعزز التطور ومساعدة جميع الرياضيين على مستوى العالم.

وقال: شهدنا الكثير من الخطوات التي بدأت على هذا الصعيد منذ مونديال 2014 ومروراً باستخدام تقنية الفيديو «الفار» في الوقت الحالي وحتى على مستوى الحد من الإصابات الرياضية باللجوء إلى التقنيات المتطورة لتحديد الحالة البدنية للاعبين وحالتهم المرضية المرتبطة بالإصابات السابقة وغيرها من الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى مؤشرات يمكن الاستفادة منها على نطاق واسع. وأضاف: الأندية الرياضية يمكن أن تستفيد بدرجة كبيرة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الخاصة باللاعبين الأجانب لتجنب الوقوع في مصيدة الصفقات غير الجيدة حتى لا تتكبد الخسائر المالية نظير الصفقات التي لا تعبر عن التطلعات المرجوة.

وأضاف: علت وجوهنا مشاعر السعادة والفخر والسمو مع الإنجازات الوطنية المتلاحقة والإعلان عن تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم وتهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية، ويكفينا فخراً أن تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومضى يقول: مبادرة جديدة تحمل في طياتها مرحلة مهمة من العمل لتأكيد الصورة المشرفة عن الوطن الغالي.

وأوضح البلوشي أن هذه الخطوة تعكس نموذجاً علمياً جديداً في الشأن الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي يواكب الطفرة الكبيرة في هذا العلم على مستوى العالم بما يؤدي إلى تهيئة الظروف أمام التطور الهائل في هذا المجال لخدمة الوطن والمواطن ومواكبة التطورات العلمية والإنجازات المشرفة انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة لكل ما يعزز نهجنا المتميز في عكس الصور الجميلة عن الوطن.

وقال: نرفع الهامات فخراً وشرفاً رفيعاً برؤية القيادة الرشيدة في التميز والبحث عن الأفضل لخدمة الإنسانية في المقام الأول وتقديم المبادرات التي تؤدي إلى الواقع المشرف الذي يحتضنه التاريخ في أنصع صفحاته وأكثرها شرفاً وأرفعها مكانة.