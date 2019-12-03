احتفالية دولية جميلة في وداع القحطاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بحضور نخبة من نجوم كرة القدم يتقدمهم البرازيلي رونالدينهو أقيم حفل اعتزال نجم الكرة السعودية ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بمباراة استعراضية جمعت أصدقاء ياسر في فريق Y

20 وفريق الهلال، وانتهت بفوز الأخير 5-4.

ولعب القحطاني للفريقين، واستطاع تسجيل هدفه الأخير من تسديدة على يمين الحارس الدولي السابق محمد الدعيع؛ ليكسب الأول الأخير في تحدي «السيارة» الذي تم أمام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وشهد الكرنفال الذي أقامته هيئة الترفيه مشاركة البرازيلي رونالدينهو ومواطنه كماتشو والإيطاليين بيرولو وتوتي، بالإضافة للسويدي ويلهاموسون، والروماني رادوي، والكوري الجنوبي لي يونج، وعموري من الإمارات، والليبي طارق التايب، ونخبة من نجوم الكرة السعودية المعتزلين أمثال يوسف الثنيان وسامي الجابر ووليد عبد الله وحسين عبد الغني.

ومن ناحية أخرى أعلن تركي آل الشيخ أنه وجه هيئة الترفيه التي يترأسها بدراسة إقامة حفل اعتزال للثنائي سعيد العويران وخالد مسعد، كما أعلن الاستعداد لإقامة حفل اعتزال لمحمد الشلهوب متى قرر الأخير .