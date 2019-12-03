شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي ستارز» يستضيف أكاديمية تورونتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مجمع «دبي ستارز» الرياضي تدريبات العديد من الفرق الرياضية والأكاديميات الرياضية في مختلف الألعاب، وصلت إلى 16 أكاديمية رياضية مختلفة، منها أكاديمية تورونتو للكيك بوكسينج التي تعد من الأكاديميات المميزة التي تقدم خدمات تدريب احترافية للكيك بوكسينج في دبي.

ويوفر المجمع ملاعب ومرافق وصالات رياضية للألعاب الرياضية المختلفة تناسب جميع الأعمار، من رجال ونساء وأطفال كما يتعاون المجمع مع العديد من الأكاديميات الرياضية المعتمدة في دبي، لتقديم خدمات تدريب احترافية للأفراد في دبي.

وعلى صعيد الشركات والمؤسسات العاملة في دبي، يقوم المجمع منذ تأسيسه باستضافة وتنظيم بطولات ومسابقات وأنشطة رياضية وترفيهية للموظفين والعاملين بتلك المؤسسات.

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