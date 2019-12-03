لوحة إبداع وجمال في ختام سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

واصلت العاصمة أبوظبي إبهار العالم في ختام موسم سباقات الفورمولا1، والذي احتضنته حلبة مرسى ياس، أمس الأول، وأعلنت من خلاله عن بطل جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 البريطاني لويس هاميلتون، حاصد الأرقام الذي بات قريباً من الأسطورة مايكل شوماخر من خلال تحقيقه أرقاماً مميزة في موسم 2019 كان ختامها مسكاً في العاصمة أبوظبي؛ الوجهة السعيدة لسائق مرسيدس والمسهم في مجدها.

ولم يكن السباق الختامي للفورمولا 1 في أبوظبي سباقاً فقط؛ بل كان عبارة عن لوحة من الجمال اشتملت على الحضور الكبير والأنيق من من قبل جمهور جاء من شتى أنحاء العالم، ولعل سحر أبوظبي وحماس عشاق سباقاتها الرائعة جذب الجماهير على الرغم من حسم البريطاني لويس هاميلتون لللقب قبل الجولة الأخيرة.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية كانت الأجواء مثالية وساحرة ومفعمة بالحماس داخل حلبة مرسى ياس وخارجها، إضافة إلى ليالي الفورمولا1، حيث استقطبت حلبة ياس نجوم الغناء والموسيقى الذين قدموا إبداعاتهم في مساء أبوظبي، وكل هذه الألوان رسمت ملامح الجمال والسلام الذي تنعم به أبوظبي.

وجاء تزامن توقيت موعد الفعالية العالمية مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ال48، إلى جانب عرض الفرسان أمس الأول، والذي تزينت فيه سماء أبوظبي بألوان العلم، كلها أمور نشرت الحماس والبهجة في أجواء الحلبة من قبل المواطنين والمقيمين وضيوف الدولة.

وكل هذه النجاحات تؤكد أن أبوظبي باتت عاصمة الأحداث الرياضية الكبرى، وأن قدرتها على التنظيم الاحترافي للأحداث جعل كل الاتحادات الدولية للرياضات المختلفة تمنحها شرف التنظيم بلا تردد، ولعل السهولة والسلاسة التي جرى من خلالها الحدث تؤكد ذلك، حيث لم يعكر صفو الحدث شيء يذكر على الرغم من الحضور الجماهيري الكبير.

وعلى جانب آخر، حازت جولة أبوظبي اهتماماً عالمياً وإعلامياً كبيراً، حيث حرصت كل القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية على تغطية الحدث، مع الإشارة إلى استمرار نجاحات أبوظبي في تنظيم الجولة الختامية من الحدث العالمي في سباق السرعة.

فيرشتابن: يجب عليه الحصول على سيارة تنافسية أولاً



نجوم الفورمولا1 يرحبون بعودة الإسباني ألونسو





قال الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول: إنها ستكون «مضيعة للوقت» أن يعود فرناندو ألونسو إلى الفورمولا1 إذا لم يتمكن بطل العالم لمرتين من الحصول على سيارة تنافسية.

وكان الإسباني فرناندو ألونسو أعلن غيابه عن سباقات الفورمولا1 نهاية العام الماضي، ومنذ ذلك الحين نجح في حصد عدد من البطولات في سباقات السيارات الأخرى، ولمح إلى أنه يفكر في العودة للفئة الأولى في 2021 عندما تتعدل اللوائح ويكون العديد من سائقي الصدارة بدون عقود.

وأعرب ماكس فيرشتابن عن ترحيبه بعودة ألونسو، مشيراً إلى أن عودته يجب أن تكون ضمن الظروف المناسبة.

وقال: «إنه سائق رائع وسيكون من الجيد رؤيته في البطولة إذا ما تمكن من العودة، لكن فقط على متن سيارة تنافسية، بخلاف ذلك، أعتقد أن هذا سيكون مضيعة للوقت بالنسبة له. لكنّني أرى بأنّه يعلم ذلك بنفسه». وقد ترك ألونسو سباقات الفورمولا1 بعد أربعة مواسم مخيبة للآمال مع مكلارين أخفق فيها من اعتلاء منصة التتويج ولو لمرّة واحدة، في حين كان آخر انتصاراته في 2013.

ويشار إلى أن الإسباني قد حصد مركز الوصافة في ترتيب البطولة ثلاث مرّات خلال مسيرته مع فيراري بين 2010 و2014، لكنّ عامه الأخير مع القلعة الحمراء أثّرت فيه البداية الضعيفة للفريق الإيطالي في حقبة المحركات الهجينة.

وبدروه قال البطل لويس هاميلتون عن عودة ألونسو المرتقبة: «من المثير للاهتمام رؤية ما حدث في الماضي مع سائقين يرغبون العودة بعد الاعتزال مثل مايكل شوماخر، لا سيما عندما تعود لأمر قمت به طوال حياتك».

وأضاف: «تحدثت مع فرناندو ولا أعلم كيف يشعر أو إلى أي مدى يفتقد الرياضة هنا؛ لكنني لا أعتقد بأن عودته ستكون أمراً سيئاً للرياضة، في نهاية المطاف هناك العديد من السائقين الشباب في طريقهم للصعود، وهنالك 20 مقعداً فقط».

وتابع: «إنه حظي بفترته هنا؛ لكن وفي حال عدم وجود سائقين يافعين آخرين جيدين، عندها سيكون هنالك مكان بكلّ تأكيد».

واختتم: «هنالك البعض هنا بالفعل ربما يتم استبدالهم كذلك؛ لذا أرحب بعودته بكلّ تأكيد».

كارلوس ساينز: عبقرية اللفة الأخيرة أهدتني نقطة ثمينة

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أكد الإسباني كارلوس ساينز أن حركته العبقرية في اللفة الأخيرة لتجاوز نيكو هلكنبرغ واقتناص نقطة ثمينة في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، أمس الأول، كانت لحظة فوز ببطولة العالم.

وتعيّن على كارلوس إكمال سباق جولة أبوظبي ضمن العشرة الأوائل؛ ليضمن مكاناً بين الستة الأوائل في ترتيب بطولة السائقين؛ لكنّه كان بالمركز ال11 في اللفّة الأخيرة خلف سائق رينو هلكنبرغ.

ولم يكن ساينز قريباً للغاية بالقدر الكافي تحت الكبح خلف الألماني مع نهاية الخط المستقيم الخلفي ليقدم على التجاوز؛ لكن وبعد أن تمكن من الدخول في عامل سحب سيارة رينو بالتوجه إلى المنعطف ال11، توجه إلى اليمين قبل أن يتحرّك على نحوٍ شجاع إلى الجهة الداخلية.

وعن تلك المناورة، قال ساينز: «كانت أكثر لفة أخيرة إثارة في مسيرتي على ما أعتقد. وكأنها كانت لحظة فوز ببطولة العالم بالنسبة لي».

وأضاف: «اقتربت بالقدر الكافي من نيكو؛ من أجل الإقدام على التجاوز بالتوجه إلى المنعطف التاسع؛ إذ قررت التراجع عن ذلك ومحاولته في المنعطف ال11؛ لكنني لم أقترب كفاية بعد خروجي من المنعطف العاشر، ما كان يعني وصولي إلى المنعطف ال11 وأنا بعيد في الخلف بعض الشيء».

وتابع: «رأيت مساحة من الجهة الداخلية، لكنّها كانت ضيقة للغاية، بيد أنّه وعلى غرار حركتي مع بيريز، قلت إنّه وطالما نجحت معه علي محاولة إنجاحها مع نيكو؛ لذا أقدمت عليها ونجحت في نهاية بطولة كهذه أن ننافس في آخر لفّة مع آخر فرصة تجاوز على المسار».

ويعني مركز ساينز في ترتيب البطولة أنّه كسر سيطرة فرق الصدارة الثلاثة؛ حيث أكمل الموسم بفارق نقطة وحيدة أمام بيير غاسلي و4 أمام أليكسندر ألبون سائق ريد بُل الحالي.

وبالحديث عن ذلك الإنجاز بالتغلب على السائقين الذين أمضيا نصف موسم لكل منهما ضمن صفوف الفريق الأساسي لريد بُل، قال ساينز: «أعتقد في الفورمولا واحد الحديثة أن تتفوق على سائقين تواجدا على سيارة أسرع بكثير لعشرة سباقات لكل منهما، وتتمكن من حصد ما يقرب من 100 نقطة والمركز السادس في ترتيب البطولة هو أمر ما كنت لأفكّر به قبل هذا العام».

فيتيل: عليّ تقديم الأفضل في العام المقبل





قال سائق فريق ​فيراري​ ​الألماني سيباستيان فيتيل إنه ينبغي عليه تقديم مستوى أفضل في العام المقبل، حيث أكد أنه قدم مستوى ضعيفاً في موسم 2019 ووصفه بالموسم الأسوأ له في البطولة كسائق لفيراري.

وجاء فيتيل في المركز الخامس في ترتيب بطولة السائقين في عام 2019، متأخراً ب 24 نقطة عن زميله الجديد شارل لوكلير.

وقال فيتيل في تصريحات صحفية عن تقييمه لأدائه في 2019: «أعتقد أن الأسباب واضحة، وعلينا الآن الاستفادة من الدروس، وتطوير الأداء بشكل أكثر قوة، أما على الصعيد الشخصي فأعتقد أن بإمكاني القيام بعمل أفضل، أعترف ليس هذا عاماً جيداً».

وأضاف: «عامي لم يكن بالسوء الذي ظهر الآن، هناك بعض الجوانب والأخطاء الصغيرة أدت إلى خروجي بهذه الصورة غير الجيدة، بشكل عام الموسم لم يكن جيداً».

وأنهى بقوله: «الهدف في العام المقبل هو تحقيق خطوة للأمام، ونأمل أن نحصل على حزمة أقوى لمنافسة مرسيدس وريد بل».

تغريم «فيراري» 50 ألف يورو.. ولوكلير يحتفظ بمركزه





تم تغريم فيراري بمبلغ 50 ألف يورو لتصريحها غير الدقيق عن كمية الوقود على سيارة شارل لوكلير قبيل جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، وقال جو باور المندوب التقنيّ ل«فيا» قبيل أقل من ساعة على بداية السباق إن عملية تحقق من الوقود كشفت عن «تباين كبير» بين ما أعلنت عنه فيراري وقدر الوقود داخل السيارة.

وكان ذلك بمثابة خرقٍ محتمل لتوجيه تقني أصدرته «فيا» وتمّ ذكره للمراقبين الذين انتظروا حتى نهاية السباق للبدء في التحقيق.

ويتطلب التوجيه التقني المذكور تصريح الفرق بقدر الوقود في السيارات قبل اللفات الاستطلاعيّة للتوجّه إلى شبكة الانطلاق، ولفّة التحمية والسباق، ولفة العودة إلى خطّ الحظائر وأية «تشغيلات ضروريية».

وضمن تقريرهم، كشف مراقبو جائزة أبوظبي الكبرى عن وجود فارق بلغ 4.88 كلغ بين ما صرحت به فيراري وكمية الوقود التي قام باور بقياسها.

ولا يعرف إن كانت فيراري جازفت بالتعرض لعقوبة رياضية، بالرغم من أن كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قال إنه لا يرى كيف لا يُمكن شطب نتيجة لوكلير، عندما سُئل حول المسألة قبل بداية السباق.

لكنّ المراقبين اختاروا تغريم فيراري بمبلغ 50 ألف يورو لتصريح غير دقيق، من دون توجيه أيّة عقوبات إضافيّة، ويعني ذلك حفاظ لوكلير على مركزه الثالث في سباق مرسى ياس.