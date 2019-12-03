162 لاعباً ولاعبة في بطولة العيد الوطني للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الأول بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي دبي للشطرنج والثقافة بطولة اليوم الوطني، بمشاركة وإقبال كبير من 162 لاعباً ولاعبة من 31 دولة، وافتتح إبراهيم البناي رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة، وجمال العبدولي الأمين العام للنادي، البطولة على الطاولة الأولى التي لعب عليها المصنف الأول في البطولة الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن مع مواطنته الناشئة حلا جمال الدين، وكان حفل الافتتاح انطلق بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقام رئيس الحكام الحكم الدولي سعيد يوسف بإلقاء كلمة قبل انطلاق البطولة، أشار فيها للمشاركة الكبيرة من المواطنين والمقيمين بالدولة، ثم قام البناي بصحبة عدد من الضيوف بقص كعكة الاحتفال بالعيد الوطني.

وعلى الطاولة الثانية التقى الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني ألمر ماجيراموف مع اللاعبة الهندية بريانكا ناير، وانتهت الجولة الأولى والثانية بتصدر كبار اللاعبين من الأساتذة والأساتذة الدوليين، وتساوى عدد 18 لاعباً ولاعبة في رصيد 3 نقاط، أبرزهم الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني ألمر ماجيراموف بعد فوزه في الجولة الثالثة على الدولي المصري أحمد الجنتيري، والأستاذ الدولي الكبير اليوناني أستفيروس جريفس بفوزه على الدولي الإماراتي علي عبدالعزيز، وتشارك في نفس الرصيد الأستاذان الدوليان الإماراتي إبراهيم سلطان بفوزه على الدولي الفلبيني دانيلو ريس والمغربي مخلص العدناني بعد فوزه على الفلبيني تاجويا جيرالد، كما فازت الأستاذة الدولية الكبيرة التركمانستانية جيدليفا مهري وحصلت على نقطتها الثالثة على حساب الفلبيني ريتشارد بيريز.