نادي مليحة يحتفل باليوم الوطني ويُكرِّم فريق اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

احتفلت أسرة نادي مليحة الرياضي الثقافي مساء أمس الأول باليوم الوطني الثامن والأربعين، من خلال حفلها الذي أقامته بمقر النادي وكرمت خلاله فريقها الأول لكرة اليد الحائز بطولة الجزيرة الدولية لكرة اليد مؤخراً، وتوشح الحضور بأعلام الدولة كما سطروا عبارات التهاني لقيادة وشعب الإمارات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

يعتبر هذا الموسم هو الأول لفريق ناي مليحة لكرة اليد، وكونه يحقق بطولة نادي الجزيرة الدولية فهذا أكبر دليل على أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، فضلاً عن كونه يقدم مستويات رائعة ومميزة في دوري الأقوياء، وفاز في آخر مباراة له بالجولة الثامنة من الدوري على الوصل بنتيجة 29-27، مؤكداً أنه عازم على المضي قدماً في إحراج الكبار بالفوز عليهم، ويحتل مليحة المركز السادس وسط القائمة متساوياً مع العين في رصيد 16 نقطة، متأخراً عن الزعيم بفارق الأهداف.

ويشرف على تدريبات الفريق جهاز فني متمكن يقوده المدرب المصري وليد عبد الكافي ومساعده جمعة العشر، ومدير الفريق يوسف أحمد الحمادي، ويولي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي مليحة فريق كرة اليد اهتماماً خاصاً؛ نظراً لما يقدمه من مستويات وما يحققه من نتائج مميزة.

حضر الاحتفال كبار شخصيات منطقة مليحة تقدمهم سلطان علي سيف الخاصوني رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، ومصبح بطي القايدي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، وعبدالله مصبح سعيد الخاصوني، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وخليفة حميد الخاصوني الكتبي أمين السر العام، وأعضاء مجلس إدارة النادي واللاعبين وأسرة النادي، ولفيف كبير من المدعوين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعدها تابع الحضور مادة مصورة عن إنجازات فريق اليد وتفوقه في بطولة الجزيرة الدولية، وأبرزت المادة المصورة مراحل إنجازات الفريق في البطولة وتفوقه على الفرق المشاركة ووصوله إلى التتويج بلقب البطولة.

وألقى هادي مهير الخاصوني عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الألعاب الجماعية بالنادي، كلمة هنأ فيها الدولة بحلول ذكرى اتحاد الإمارات، وأعرب عن شكر نادي مليحة لمجلس الشارقة الرياضي لدعمه واهتمامه، وشكر الجهازين الفني والإداري على ما بذلاه من جهد تُوج بحصول الفريق على بطولة الجزيرة الدولية لكرة اليد.

وقال محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي، إن النادي أسس لهذه اللحظة والفرحة بدعم المجلس البلدي لمنطقة مليحة وبلدية مليحة، ومجلس الشارقة الرياضي لكافة الفعاليات الرياضية للوصول للذهب وحصد الكؤوس التي تليق بنادي مليحة، مبيناً أن تكريم الأبطال، ما هو إلا حافز لمواصلة مسيرة الإنجاز وحصد الميداليات في البطولات والأنشطة المختلفة،

فيما لفت خليفة حميد الخاصوني الكتبي أمين سر النادي، إلى أنه على الرغم من التحديات نجح فريق رجال اليد في أن ينجز مهامه الرياضية بشكل كامل، ونجح في تحقيق المطلوب وصولاً إلى كبرى البطولات.

وبادر مجلس إدارة نادي مليحة بتكريم الفائزين بعضوية المجلس الاستشاري عن منطقة مليحة، وهما عبدالله مصبح سعيد الخاصوني وعسيرة بطي القايدي، وتسلمها نيابة عنها أخوها مصبح بطي القايدي، وقام سلطان علي سيف الخاصوني ومحمد سلطان الخاصوني وكبار الشخصيات بتكريم اللاعبين والجهاز الإداري والفني لكرة اليد في نهاية الحفل.