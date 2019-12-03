إسماعيل القرقاوي يشيد بنجاح «خليجي السلة» في الكويت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

استقبل الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة التعاون 16 للرجال لكرة السلة التي اختتمت منافساتها، أمس الأول، بفوز المنتخب السعودي، اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على دعم برامج السلة الخليجية لتواكب التطور الذي يحدث في الدول المتقدمة في اللعبة، وحتى تتمكن منتخباتنا الوطنية من المنافسة على الصعيدين القاري والدولي، والسعي للوصول إلى نهائيات كأس العالم، وتطرق القرقاوي خلال اللقاء إلى ضرورة دعم بطولات وبرامج الاتحاد العربي لكرة السلة، بمشاركة أوسع من الدول الخليجية خاصة في بطولة المنتخبات والفئات السنية، لافتاً إلى أن المسابقات العربية هي بمنزلة إعداد المنتخبات للعبور إلى العالمية.

وطالب القرقاوي بالتركيز على الفئات العمرية وتعيين المدربين من أصحاب الكفاءة للإشراف على هذا القطاع الحيوي، وحرص القرقاوي على تهنئة اللجنة المنظمة بالنجاح الذي حققته النسخة 16 من الناحيتين التنظيمية والفنية، مشيداً بالمستويات المشرفة التي قدمتها المنتخبات الخليجية، وخص بالذكر المنتخبين السعودي والكويتي، اللذين قدما لوحة رائعة في نهائي البطولة، واستحقا الميداليات الذهبية والفضية، وحرص القرقاوي على الإشادة بجهود الاتحاد الكويتي مستضيف البطولة، وجهود وتعاون القائمين على اللجنة التنظيمية الخليجية برئاسة عبداللطيف الفردان لنجاح البطولة.

يذكر أن منتخب الإمارات لرجال السلة حل في المركز الرابع في البطولة، في حين توّج باللقب المنتخب السعودي، وحل المنتخب الكويتي ثانياً، والمنتخب البحريني ثالثاً.