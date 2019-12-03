«رحالة شرطة أبوظبي» للدراجات يطوف إمارات الدولة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طاف فريق رحالة شرطة أبوظبي للدراجات الهوائية التابع لفريق التحدي والمغامرات بمركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، إمارات الدولة السبع احتفاء باليوم الوطني ال48.

وقطع الفريق مسافة 520 كيلومتراً على مدار ستة أيام كانت انطلاقتها من متحف شرطة المربعة في منطقة العين، مروراً بساريات العلم في كل إمارة، وصولاً إلى فندق قصر الإمارات في أبوظبي مقر احتفال القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم الوطني ال48.

وقدم الفريق استعراضاً مميزاً، إلى جانب مشاركته في المعرض المصاحب للاحتفال باليوم الوطني للدولة.

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