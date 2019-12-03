أبوظبي تستضيـف «مونديال الفورمولا 2 العالمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية إنجازاً جديداً بتوقيع اتفاقية استضافة الجولة الختامية من «بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2»، لتعود البطولة بذلك مجدداً إلى الإمارات؛ حيث ستقام يومي 6 و7 ديسمبر/‏كانون الأول الجاري في العاصمة أبوظبي على كاسر الأمواج.

ونجح النادي في إخراج البطولة من القارة الأوروبية لتذهب إلى قارة آسيا، بعد أن كانت حكراً عليها ل 9 سنوات متتالية، وذلك بعد التفاهم مع مروج البطولة والاتحاد الدولي للرياضات البحرية، واعتماد استضافة إمارة أبوظبي للجولة الختامية لهذا الموسم 2019، وكان آخر حضور للبطولة في الإمارات في إمارة الفجيرة في 2009، وتكللت مساعي النادي البحري في أن تكون الجولة الأخيرة في أبوظبي باعتماد مشاركة 18 زورقاً من بين كل الزوارق المشاركة.

وأكد سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن استضافة البطولة العالمية تأتي ضمن الاستراتيجية العامة للأندية الرياضية في الإمارات بجلب البطولات القوية والدولية، واستقطابها إلى الإمارات بالمعايير التي تتوافق مع الترويج للدولة على المستوى الرياضي والسياحي، كما أن النادي يطبق توجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وقال: بكل تأكيد سعداء جداً بأن استطعنا الفوز بحق استضافة إحدى جولات البطولة وهي الجولة الختامية أيضاً، عملنا على هذا المشروع منذ سنوات، ومنذ مشاركتنا للمرة الأولى في موسم 2016 في البطولة، وأيضاً بعد كسب اللقب في 2017، ولأن فريقنا أثبت وجوده في المنافسة، فقد كسبنا أيضاً الاحترام والثقة والتقدير من القائمين على البطولة، وها هي الجهود قد تكللت بنجاح كبير في أن نستضيف المنافسة العالمية في نهاية الموسم في إمارة أبوظبي.

ووجه سالم الرميثي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي؛ حيث إنه كان على تواصل دائم واطلاع على مستجدات الأمور، وحتى الإعلان الرسمي عن الموافقة على أن تكون أبوظبي هي صاحبة الجولة الختامية في هذا الموسم.