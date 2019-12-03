شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز يفسخ عقده مع الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المدافع التونسي حمدي النقاز فسخ عقده مع ناديه الزمالك خامس الدوري المصري لكرة القدم، بسبب عدم سداد مستحقاته المتأخرة، والتي تقدر براتب أربعة أشهر.

وأكد النقاز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد، لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو اثنين»، أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها، وحظ موفق لأصحابي وإخواني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النقاز يفسخ عقده مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.