حريز المر: الإمارات مسرحاً لختام بطولات العالم البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عضو الاتحاد الدولي للسباقات البحرية بأبطال وبطلات الرياضات البحرية العالميين والمشاركين في البطولات العالمية المختلفة في رياضات الزوارق السريعة بمختلف فئاتها وكذلك أسرة رياضة الدراجات المائية العالمية.

وقال حريز المر بن حريز إن مياه الإمارات ستكون خلال شهر ديسمبر الجاري مسرحاً لاحتضان كبرى الجولات التنافسية في البطولات العالمية في رياضات الزوارق السريعة والدراجات المائية، الأمر الذي يمثل تحدياً اعتاد عليها أبناء الإمارات مع نهاية كل عام منذ سنوات.

وأعرب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عن أمنياته القلبية للجان المنظمة للأحداث العالمية المختلفة التوفيق والسداد في مواصلة مشوار التألق في تنظيم وإنجاح كافة الفعاليات، كما تمنى التوفيق لممثلي الوطن في الفرق والمتسابقين المنافسين على الألقاب العالمية هذا العام.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية أن شهر ديسمبر سيكون حافلاً بالعديد من البطولات والأحداث والفعاليات تبدأ من أبوظبي والتي تحتضن وللمرة الأولى الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا2 تحت ضيافة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية يومي الجمعة والسبت المقبلين وقال إن هذا الحدث يأتي بالتزامن مع مناسبة وطنية هي احتفالات الدولة باليوم الوطني، كما يشهد فرحة وطنية خالصة بعد أن حسم اللقب في هذه البطولة مبكراً عبر ممثل الإمارات فريق أبوظبي وحصول المتسابق العالمي راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35 على اللقب بعدما جمع 75 نقطة من الجولات السابقة متصدراً الترتيب العام بجدارة. وأضاف حريز المر محمد بن حريز، أن الكرنفال الرياضي البحري العالمي سينتقل إلى دبي مع حدث عالمي آخر هو الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة عالمية كبيرة وبحضور إماراتي متميز خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري. وأوضح أن ختام البطولات العالمية في عام 2019 سيكون في الشارقة ببطولة العالم للدراجات المائية خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر والجولة السادسة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا1 خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر.