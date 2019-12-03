كل أيامنا للوطن

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محمد بن ثعلوب الدرعي

في مثل هذه الأيام الوطنية الخالدة من كل عام، نقف جميعاً وقفة إجلال وإكبار لنستحضر فيها بكل فخر واعتزاز، المسيرة المظفرة لمؤسس دولتنا وباني نهضتها، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لنستلهم منها الدروس والعبر، ونواصل السير في طريق المجد والرخاء، في ظل قيادة حكيمة نذرت نفسها لإسعاد شعبها وفق رؤية ثاقبة، بعد أن أصبحت سعادة الإنسان الإماراتي هدفاً مستداماً لاستراتيجية الدولة حتى أصبحنا أسعد شعوب الأرض، وأصبحت إماراتنا قبلة لمختلف شعوب العالم، التي وجدت في أرض الإمارات موطناً متسامحاً وآمناً لها.

في الثاني من ديسمبر كل عام ننتهز الفرصة لنقف أمام إنجازات الوطن، نستعرض ما تحقق، ونتعاهد على مواصلة المسير نحو الأهداف التي تقودنا إلى التفرد والتميز خارج الحدود في مختلف مجالات الحياة، ولأن الرياضة إحدى بوابات المجد المطلة على شعوب العالم، فمن بوابتها حققت الرياضة الإماراتية قفزات نوعية، وكانت العقود الأربعة الأخيرة على الرغم من قصرها، كافية لكي يضع فيها أبناء الإمارات بصمتهم على مسرح الرياضة خارج الحدود، وأصبح للرياضة الإماراتية موقع متميز على الخارطة العالمية والإقليمية، ونجح رياضيونا في ترك بصمة واضحة بوجودهم في مقدمة الصفوف، وتفوّقهم على أبطال ودول تفوقنا عمراً وتاريخاً.

ثمانية وأربعون عاماً كانت كافية لتصبح الإمارات قبلة للرياضة العالمية، ومحطة دائمة مفضلة لدى أكبر الاتحادات الرياضية في العالم، حيث استضافت أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، بما يعكس المكانة والسمعة الدوليتين اللتين أصبحت الدولة تحظى بهما، بفضل دعم وحرص القيادة الرشيدة على إنشاء المرافق الرياضية الشامخة ذات المواصفات القياسية، مدعومة بكوادر وطنية صقلتها التجارب وأصبحت خبيرة في عالم الإدارة والتنظيم. ولأن الرياضة هي اللغة المشتركة لمختلف شعوب العالم باختلاف ثقافتها، جاء اهتمام القيادة الرشيدة بالشباب والرياضة ووضعتها في مقدمة أولوياتها، وعرف أبطال الإمارات طريقهم نحو منصات التتويج في أكبر وأهم التظاهرات والفعاليات الرياضية في العالم.

آخر الكلام

عندما نحتفل بالذكرى 48 لقيام الاتحاد، نسترجع شريط الذكريات لنتذكر معاً أين كنا، وأين وصلنا، بفضل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها.