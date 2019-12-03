شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى لـ"الخليج 365": عقد "كارتيرون" سنة.. وسيدير لقاء الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد للفريق لمدة سنة قابلة للتجديد، بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى حول توليه قيادة الفريق الأبيض بصورة رسمية خلفا للصربى ميتشو.

Advertisements

وقال أمير مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن كارتيرون سيتولى قيادة الزمالك بصورة رسمية بداية من مواجهة الشرقية، التى ستقام غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

ومن المقرر أن يصل كارتيرون خلال الساعات الجارية إلى القاهرة لتولى قيادة الفريق الأبيض.