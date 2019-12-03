شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبني سويف في بطولة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختبارًا محليًا جديدًا، عندما يستضيف فريق بنى سويف مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في المواجهة التي تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وبنى سويف في الكأس

تنطلق مباراة الأهلي وبني سويف في تمام السابعة والنصف، ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الأفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي بملعب رادس، والتي حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف، ورغم تحميل إدارة الأهلي مسئولية الهزيمة لحكم المباراة البتسواني بعد طرده أيمن أشرف مدافع الفريق ليضطر الفريق الأحمر للعب بعشرة لاعبين قرابة الـ80 دقيق، إلا أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر طالب اللاعبين بتعويض الخسارة أمام بطل تونس من أجل استعادة التوازن قبل مباراة الهلال السوداني المرتقبة، المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد السلام، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي يُخطط لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب بنى سويف

ويخطط الأهلي في مواجهة بنى سويف لاستعادة نغمة الانتصارات، خاصة أن الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي لم يتعرض الفريق لأى هزيمة، ويحتل الفريق صدارة بطولة الدوري العام، إلا أن الفريق الأحمر يعاني من غياب عدد من نجومه بداعي الإصابة على رأسهم التونسي علي معلول الذي أصيب خلال مواجهة النجم الأخيرة ويحتاج لفترة علاج لن تقل عن 10 أيام، ومحمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود.

فايلر يحذر لاعبي الأهلي من مفاجأة الكأس

وعقد فايلر جلسة فنية مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة إغلاق الملف الأفريقي، مؤكدًا أن مسابقة كأس مصر تبقى ذات طبيعة خاصة، نظرًا لأنها لا تقبل القسمة على اثنين، ولا تمتلك الأندية فرصة التعويض فيها، فضلاً عن المفاجآت التي تشهدها أدوارها الأولى وتحديدًا للفرق الكبيرة، وشدد فايلر للاعبين خلال الجلسة أيضًا ضرورة عدم الانشغال بأية أمور تتعلق بالملف الأفريقي ومباراة الهلال السوداني، وأن يكون التركيز موجهًا فقط لمباراة بني سويف من خلال التعامل مع كل مباراة على حدة وهو النظام المتبع داخل الفريق منذ تولى فايلر المسئولية الفنية خلفًا لمارتن لاسارتي المدير الفني السابق.