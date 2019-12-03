شكرا لقرائتكم خبر عن صبري المنياوي: الجهاز الفني للإسماعيلي تقاضى مستحقاته قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبري المنياوي، مدير الكرة بالإسماعيلي، إن مباراة الدراويش أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت السبت الماضي، وفاز بها الاتحاد بنتيجة 3-0، تعد الأصعب عليه نفسياً طوال تاريخه بالنادي.

وتابع المنياوي في تصريحات تليفزيونية ، "الأداء لم يكن مرضيا على الإطلاق، حتى لو تعادلنا أو حققنا فوزاً" ، مشيرا إلى أن الجهاز الفني وجميع اللاعبين أخطؤوا في مباراة الاتحاد السكندري.

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ووعد المنياوي جمهور الإسماعيلي بتقديم أداء مرضي خلال المباراة المقبلة أمام طنطا.

وحول إقالة الصربي ميودراج يسيتش، قال المنياوي "الجهاز الفني حصل على كافة مستحقاته شاملة راتب شهر شرط جزائي"، مشيرا إلى أن أدهم السلحدار، ومحمد محسن أبوجريشة سيتولان مهمة الإدارية الفنية للفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، سيكون أجنبيا في الغالب.