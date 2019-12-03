شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسيرة كارتيرون فى مصر بعد تعيينه مديراً فنياً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الأسبق للأهلى، ، لتولي قيادة الفريق ، خلفا للصربى "ميتشو"، بعد إقالة الصربى ميتشو من قيادة الفريق، على خلفية الأحداث الأخيرة وعلى رأسها الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وسبق للمدرب الفرنسى كارتيرون أن تولى تدريب فريقى وادى دجلة والأهلى من قبل، لتكون زيارته لمصر هى الثالثة فى مسيرته التدريبية.

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- مسيرة كارتيرون فى مصر قبل قدومه للزمالك

تولى الفرنسى كارتيرون قيادة الأهلى فى يوم 12 يونيو 2018، لمدة موسمين خلفًا لحسام البدرى، وخاض 21 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة، والتعادل فى 6 مباريات، بينما خسر 3 مرات، وسجل الفريق الأحمر تحت قيادته 38 هدفًا واهتزت الشباك الحمراء مع المدرب الفرنسى بـ21 هدفًا بمختلف البطولات على الصعيد المحلى والأفريقى والعربى، لتنتهى مسيرته بعد 164 يومًا.

كما تولى تدريب وادى دجلة، وقدم الفرنسى مع دجلة أداءً مبهرًا ونجح فى الفوز على الأهلى والإسماعيلى، وقاد دجلة فى 31 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 9 وخسر فى 7 مباريات فقط، لتستمر مسيرته داخل دجلة لمدة 296 يومًا.